Команда Киселевича одержала победу в прощальном матче чемпиона Олимпиады

Команда «Красных» обыграла соперников из команды «Золотых» в прощальном хоккейном матче олимпийского чемпиона и двукратного обладателя Кубка Гагарина Богдана Киселевича, сообщает ТАСС.

Встреча прошла в Череповце и завершилась со счётом 8:7. Сам 36-летний Киселевич принимал участие в игре в составе «Красных». Также в матче сыграли, в частности, чемпионы Олимпийских игр нападающий Вадим Шипачёв, вратари Илья Сорокин и Василий Кошечкин, обладатель Кубка Гагарина Павел Карнаухов, выступающие в Национальной хоккейной лиге Павел Бучневич и Илья Любушкин. Тренерами команд были Игорь Никитин и Дмитрий Квартальнов.

Перед началом игры под своды дворца спорта был поднят стяг с 55-м номером, под которым Киселевич провёл игровую карьеру.

В составе ЦСКА и «Локомотива» он стал обладателем Кубка Гагарина (2022, 2025). В составе сборной России Киселевич выиграл золото Олимпиады 2018 года и бронзу чемпионата мира 2017 года.