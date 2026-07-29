Олег Браташ подвёл итог предсезонных матчей «Адмирала» с белорусскими командами

Главный тренер «Адмирала» Олег Браташ высказался о предсезонных матчах клуба с белорусскими командами. Ранее дальневосточная команда одержала победы над «Юностью» (2:0), «Шахтёром» (3:2 Б), «Брестом» (5:4 Б).

— Насколько контрольные матчи были информативными?

— Конечно, информативными. Это был просмотровый сбор, и игры как раз были нужны для того, чтобы посмотреть на кандидатов и оценить их уровень. До этого мы готовили ребят, чтобы они смогли показать, на что способны. Теперь наша задача — оценить и проанализировать всё, что увидели.

— Уровень соперников позволял объективно оценить игроков?

— Думаю, да. По большому счёту это тот же уровень, с которого пришли многие ребята, находящиеся у нас на просмотре. Игроков с опытом КХЛ в этом составе единицы, поэтому уровень соперников был подходящим.

— Какая игра «Адмирала» понравилась больше всего?

— Первая половина сегодняшнего матча. В концовке, возможно, сказалась усталость или потеря концентрации. Всё-таки это была третья игра подряд, ребята играли одним составом каждый день — это серьёзная нагрузка.

— Можно сказать, что команда прибавляла от матча к матчу?

— Здесь сложно оценивать команду целиком. Были хорошие эпизоды, были плохие. Мы всё-таки больше смотрели на игроков по отдельности, а не на команду в целом. Было игровое задание, были определённые требования. Где-то получалось хорошо, где-то — нет.

— На что обращали главное внимание?

— На то, как игроки выполняют требования, и то, что мы отрабатывали на тренировках. Мы подготовили их тактически и физически, а уже в матчах смотрели, кто и насколько способен перенести это в игру, — цитирует Браташа сайт «Адмирала».