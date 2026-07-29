Агент Артёма Галимова объяснил, почему затянулись переговоры с «Ак Барсом»

Агент Александр Черных, представляющий интересы нападающего «Ак Барса» Артёма Галимова, высказался о новом контракте своего клиента с казанским клубом.

«Переговоры затянулись, поскольку мы обсуждали срок контракта и финансовые условия. Как только сторонам удалось достичь компромисса, соглашение сразу было подписано. Главным желанием Артёма было остаться в «Ак Барсе» и продолжить работу с Анваром Гатиятулиным. Ему комфортно в Казани, поэтому приоритетной задачей было договориться именно с клубом. Если бы этого не произошло, мы, конечно, начали бы рассматривать другие варианты.

Мы приняли решение подписать ещё один однолетний контракт, после которого Артём выйдет на рынок неограниченно свободных агентов. Дальше уже будем принимать решение: оставаться ли в «Ак Барсе» и на какой срок заключать следующее соглашение — на год, два или три. Вполне возможно, что после этого сезона речь пойдёт уже о долгосрочном контракте.

Спрос на рынке? Когда переговоры по новому контракту идут долго, другие клубы начинают звонить и интересоваться ситуацией. Спрос на Артёма был большим, в том числе со стороны топ-клубов. Но нашей приоритетной задачей было договориться с «Ак Барсом», потому что у Артёма в Казани всё получается и ему комфортно в команде. Если бы договориться не удалось, мы бы начали предметно рассматривать другие варианты», — цитирует Черных «Сила спорта».