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«Дело не в Квартальнове». Вайсфельд — о возможном третьем Кубке Гагарина для «Локомотива»

«Дело не в Квартальнове». Вайсфельд — о возможном третьем Кубке Гагарина для «Локомотива»
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Бывший генеральный менеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд оценил шансы «Локомотива» выиграть третий Кубок Гагарина подряд. В межсезонье команду возглавил Дмитрий Квартальнов.

«Приведёт ли Квартальнов «Локомотив» к третьему Кубку Гагарина? Мне кажется, тут дело не в Квартальнове. «Локомотив» – это серьёзная и, что главное, стабильная организация во всех отношениях. Сейчас пришёл опытный тренер Квартальнов. У них есть всё, чтобы выиграть Кубок Гагарина. Верю, что это возможно», — приводит слова Вайсфельда Vprognoze.

Ранее ярославский «Локомотив» выиграл два Кубка Гагарина подряд, победив «Трактор» со счётом 4-1 в серии и «Ак Барс» (4-2).

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