15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Никитин ответил на вопрос о возможном назначении на пост главного тренера сборной России

Никитин ответил на вопрос о возможном назначении на пост главного тренера сборной России
Комментарии

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался о возможности поработать в сборной России.

– Вас называют будущим тренером сборной России. В ЦСКА переходили под эти гарантии? Можно сказать, что знакомство с кандидатами происходит.
– Честно, разговора про сборную вообще не было. От слова совсем. На этой теме спекулировать нет смысла.

– А желание ваше? Поработав с Капризовым, может быть, несерьёзно, но тем не менее, с Сергачёвым, увидев их в деле. Есть искра, которая загорается, думая о том, что можно с ними поработать на больших турнирах в будущем?
– Плох тот солдат, который не стремится быть генералом. Но я человек, скажем так, земной и не живу в каких-то иллюзиях, мечтах. Сейчас достаточно работы в клубе, вся энергия туда, — заявил Никитин.

Материалы по теме
В ЦСКА сообщили, что Сергей Фёдоров продолжит работать в клубе
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android