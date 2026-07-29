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В прощальном матче Богдана Киселевича собрано 2 млн рублей на благотворительность

В прощальном матче Богдана Киселевича собрано 2 млн рублей на благотворительность
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В прощальном матче олимпийского чемпиона и двукратного обладателя Кубка Гагарина Богдана Киселевича собрано 2 млн рублей на благотворительность, сообщает пресс-служба КХЛ.

Напомним, встреча прошла в Череповце сегодня, 29 июля, и завершилась со счётом 8:7. Также в матче сыграли, в частности, чемпионы Олимпийских игр нападающий Вадим Шипачёв, вратари Илья Сорокин и Василий Кошечкин, обладатель Кубка Гагарина Павел Карнаухов, выступающие в Национальной хоккейной лиге Павел Бучневич и Илья Любушкин. Тренерами команд были Игорь Никитин и Дмитрий Квартальнов.

В составе ЦСКА и «Локомотива» он стал обладателем Кубка Гагарина (2022, 2025). В составе сборной России Киселевич выиграл золото Олимпиады 2018 года и бронзу чемпионата мира 2017 года.

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