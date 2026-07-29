Орлов: зависти и переживаний, что ушёл из «Каролины» перед Кубком Стэнли, нет

Защитник «Сан-Хосе Шаркс» Дмитрий Орлов высказался о своём уходе из «Каролины Харрикейнз». В сезоне-2025/2026 «ураганы» дошли до финала плей-офф НХЛ и завоевали Кубок Стэнли.

— Нет ли сожаления, что не задержались в «Каролине» ещё на сезон, учитывая завоёванный «ураганами» Кубок Стэнли?

— Меня спрашивают об этом не первый раз. Говорил об этом с родными, с супругой. Если честно, то у меня никакой зависти и переживаний, что ушёл перед кубком. Рад за ребят, которые долго к этой победе шли. Восемь лет выходить в плей-офф и проигрывать, к тому же несколько лет на стадии, предшествующей финалу, — это тяжело.

— Вы это тоже переживали.

— Да, сам помню, какое было опустошение год назад, когда проиграли «Флориде». Если бы проиграли и в этот раз, то, возможно, пошли бы какие-то перемены в организации. Так что я рад за них, что всё так сложилось. Красивая история у вратаря Басси, интересная ситуация с детьми владельца, чьи фамилии нанесли на Кубок Стэнли, а Бриндамор, взявший кубок с «Каролиной» спустя 20 лет, — легенда клуба, — цитирует Орлова Sport24.