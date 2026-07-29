«Ни в коем случае!» Евгений Кузнецов — о возможной работе тренером

Нападающий Евгений Кузнецов поделился впечатлениями от открытия академии «Красная Машина Челябинск». Хоккеист присутствовал на мероприятии в качестве почётного гостя.

— Чем больше хоккейных школ, тем лучше и тем больше возможностей заниматься и пробиться в люди. Где-то белой завистью завидуешь ребятам — такие здесь условия.

— Вам приятно видеть счастливых детей на открытии академии?

— Видеть улыбки детей — это самое прикольное. Тебе нужно только уделить время. Такое большое событие, и мне несложно было приехать. Я помню себя молодым: также хотелось, чтобы кто-то уделил внимание.

— Вы себя видите тренером после завершения карьеры?

— Ни в коем случае! Это очень тяжёлая работа. После завершения карьеры придётся заново погружаться в хоккей и его изучать. На данный момент не хотелось бы такого развития для себя, — цитирует Кузнецова «РБ Спорт».