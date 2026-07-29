Бабаев — о Евсееве: пытался поменять его, но «Ак Барс» на него рассчитывал и добавил денег

Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы защитника Никиты Евсеева, высказался о новом контракте своего клиента с «Ак Барсом».

«Мы давно находились в переговорах с «Ак Барсом». И я искал варианты обмена, но клуб с первого дня сразу после сезона жёстко сказал, что он у нас в топ-6 защитников входит. Сказали, что мы на него рассчитываем и надеемся, что он себя проявит и закрепится в составе.

Я разговаривал с главным тренером, и все в один голос твердили, что Евсеев нужен команде. Поэтому здесь вариантов нет. Да, это правда, что я пытался поменять его в «Торпедо» и его «Амур» хотел оставить у себя. Но я не могу искать обмен без разрешения клуба. «Ак Барс» был в курсе, и клубы между собой контактировали, но генеральный менеджер отказывал всем, поэтому сейчас момент такой, что мы просто переписали контракт. Казань добавила чуть-чуть денег. Там немного, но добавили, и контракт теперь односторонний для того, чтобы игрок был уверен и понимал, что он клубу нужен. Тоже благодарность казанцам, что они приняли такое правильное решение для нас, для игрока, поэтому всё нормально. Ждём, что Никита проведёт хороший сезон и закрепится в составе», — цитирует Бабаева «Сила спорта».

22-летний Евсеев минувший сезон провёл в аренде, выступая за «Амур». В регулярном чемпионате КХЛ он провёл 61 матч и набрал 16 (4+12) очков при показателе полезности «+8».