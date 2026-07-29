Игорь Гришин оценил победный товарищеский матч «Нефтехимика» с ХК «Челны»

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин прокомментировал победу в товарищеском матче с ХК «Челны» со счётом 4:1.

– Это первая игра, и состав у нас был практически молодёжный. Конечно, нам помогли ребята из основного состава: Селезнёв, Точилкин, Хоружев, Хайруллин. Но в целом на льду было много молодых игроков. Мы не так долго работали вместе, но ребята стараются, трудятся и сегодня постарались выполнить всё, что от них требовалось. Для первой игры хоккей мне понравился – он был весёлым, интересным, да и зрителей пришло немало. Спасибо им за то, что поддержали и нашу команду, и команду соперника. Победа – это всегда приятно, тем более что ребята местами показали хорошие моменты. Это тоже порадовало.

– По сути, игроки только недавно собрались вместе, ещё не успели сыграться. За счёт чего удалось победить соперника?

– Наверное, всё-таки за счёт общего уровня мастерства. Особенно у ребят из основного состава «Нефтехимика» – они сегодня внесли серьёзный вклад, в том числе и в игре в большинстве. Здорово сыграли и наши вратари: Матвей Ботов провёл хороший матч, Семён Любалин, вышедший на замену, тоже сыграл достойно.

– Половина команды – это молодые игроки из «Реактора». Как оцените их сегодняшнюю игру?

– Как я уже сказал, сегодня половина состава была из молодёжной команды. Мы следили за этими ребятами весь прошлый сезон, подтягивали их к тренировкам, когда была возможность, а в этом сезоне уже больше недели серьёзно работаем с ними. Ребята трудятся самоотверженно, ответственно, старательно – пытаются доказать свою готовность. Сегодня они сыграли хорошо, справились с тем, что от них требовалось. Молодцы, – цитирует Гришина сайт «Нефтехимика».