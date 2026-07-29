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Игорь Гришин оценил победный товарищеский матч «Нефтехимика» с ХК «Челны»

Игорь Гришин оценил победный товарищеский матч «Нефтехимика» с ХК «Челны»
Комментарии

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин прокомментировал победу в товарищеском матче с ХК «Челны» со счётом 4:1.

Товарищеские матчи (клубы)
29 июля 2026, среда. 18:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
4 : 1
Челны
Набережные Челны
0:1 Устимкин – 20:23 (5x4)     1:1 Точилкин (Хоружев, Бикмуллин) – 22:29 (5x4)     2:1 Бикмуллин (Хайруллин, Хоружев) – 30:42 (5x4)     3:1 Хоружев (Криволапов) – 32:07 (5x5)     4:1 Криволапов (Гизятов, Андрейченко) – 35:02 (5x4)    

– Это первая игра, и состав у нас был практически молодёжный. Конечно, нам помогли ребята из основного состава: Селезнёв, Точилкин, Хоружев, Хайруллин. Но в целом на льду было много молодых игроков. Мы не так долго работали вместе, но ребята стараются, трудятся и сегодня постарались выполнить всё, что от них требовалось. Для первой игры хоккей мне понравился – он был весёлым, интересным, да и зрителей пришло немало. Спасибо им за то, что поддержали и нашу команду, и команду соперника. Победа – это всегда приятно, тем более что ребята местами показали хорошие моменты. Это тоже порадовало.

– По сути, игроки только недавно собрались вместе, ещё не успели сыграться. За счёт чего удалось победить соперника?
– Наверное, всё-таки за счёт общего уровня мастерства. Особенно у ребят из основного состава «Нефтехимика» – они сегодня внесли серьёзный вклад, в том числе и в игре в большинстве. Здорово сыграли и наши вратари: Матвей Ботов провёл хороший матч, Семён Любалин, вышедший на замену, тоже сыграл достойно.

– Половина команды – это молодые игроки из «Реактора». Как оцените их сегодняшнюю игру?
– Как я уже сказал, сегодня половина состава была из молодёжной команды. Мы следили за этими ребятами весь прошлый сезон, подтягивали их к тренировкам, когда была возможность, а в этом сезоне уже больше недели серьёзно работаем с ними. Ребята трудятся самоотверженно, ответственно, старательно – пытаются доказать свою готовность. Сегодня они сыграли хорошо, справились с тем, что от них требовалось. Молодцы, – цитирует Гришина сайт «Нефтехимика».

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