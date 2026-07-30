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«Хороший пацан». Орлов назвал хоккеиста НХЛ, которого ему напоминает Маклин Селебрини

«Хороший пацан». Орлов назвал хоккеиста НХЛ, которого ему напоминает Маклин Селебрини
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Защитник «Сан-Хосе Шаркс» Дмитрий Орлов поделился мнением об игре форварда Маклина Селебрини.

– Он хороший пацан. Общительный, со всеми открытый. Маклин и учится, и старается. Порой нервничает, когда хочет выиграть, а получается не всегда. Селебрини делает правильные шаги и не «звездится». С одной стороны, он играл и на чемпионате мира, и на Олимпиаде, с другой стороны – и там они потерпели чувствительные поражения, и мы в «Сан-Хосе» в плей-офф не вышли. Так что будет полно мотивации на новый сезон.

– Егор Афанасьев сравнил Маклина Селебрини с Лео Месси. У вас есть какие-то хоккейные или футбольные ассоциации?
– Если хоккей брать, то ближайшая параллель – Сидни Кросби. Что касается сравнений с Месси, то мы всё-таки говорим о легенде. Конечно, Лео с мячом много создаёт и контролирует игру. Так же и Селебрини: когда он с шайбой, то вытягивает на себя соперника, может и бросить, и отдать. Маклин – не чистый снайпер или плеймейкер, а универсальный игрок и ответственный пацан, — цитирует Орлова Sport24.

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