Агент Седрика Пакетта раскрыл подробности контракта хоккеиста с «Авангардом»

Агент Иван Ботев, представляющий интересы Седрика Пакетта, прокомментировал переход хоккеиста в «Авангард». Соглашение с 32-летним канадцем с российским паспортом рассчитано на один год.

— Омск сделал нам предложение о продолжении карьеры, понимая ситуацию игрока. В целом не было много вариантов, так как клубы не понимали, что с его травмой. Генменеджер «Авангарда» Алексей Сопин отлично знает Седрика, и мой партнёр Андрей Трефилов обсудил всё с клубом и принял такое решение.

— Пакетт действительно подписал контракт на небольшие деньги?

— Да. Он снова был после травмы, учитывая, что не было предложений кроме просмотрового контракта. Также ещё ситуация в Омске с потолком зарплат. Не забываем, что Пакетт и не начнёт сезон сразу. Плюс у нас договорённость о расторжении, если у него будут проблемы со здоровьем. Все эти факторы надо учитывать, — цитирует Ботева «РБ Спорт».