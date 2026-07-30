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А. Коваленко: имя Ковальчука работает в хоккее, что помогает «Шанхаю» в селекции

А. Коваленко: имя Ковальчука работает в хоккее, что помогает «Шанхаю» в селекции
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Олимпийский чемпион Андрей Коваленко высказался о селекции «Шанхайских Драконов» в текущее межсезонье и отметил роль нового президента китайского клуба Ильи Ковальчука.

«Активно комплектуется «Шанхай» — в отличие от некоторых предыдущих сезонов. Этому не удивлён — команду возглавили Илья Ковальчук и Евгений Артюхин, которые много лет в хоккее и пользуются авторитетом. Имя Ковальчука в хоккее работает, что «Шанхаю» в плане селекции только в плюс. Отсюда и громкие трансферы — например, форварда Яшкина. Было бы здорово, если бы «Шанхай» провёл сезон уверенно и поднял уровень конкуренции в КХЛ. Этого в последние годы нашей лиге не хватало», — цитирует Коваленко Russia-Hockey.ru.

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