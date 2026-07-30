Дмитрий Орлов: хочу по максимуму играть в НХЛ, ещё один Кубок Стэнли выиграть

Защитник «Сан-Хосе Шаркс» Дмитрий Орлов высказался о своих планах на будущее и заявил, что планирует как можно дольше играть в НХЛ.

– Евгений Кузнецов то ли в шутку, то ли всерьёз говорит о том, что в конце карьеры хочет поиграть в ВХЛ. Вы себя можете представить в форме «Кузни» через несколько лет?

– У Кузи свои мечты (смеётся). Я хочу по максимуму играть в НХЛ. Главное, чтобы здоровье позволяло. Это лучшая лига, у меня там ещё есть цели и мечты. Хочется ещё один Кубок Стэнли выиграть.

– А в роли Александра Сёмина, который после окончания карьеры стал президентом родного «Сокола»?

– Посмотрим! Пока об этом не задумывался, — цитирует Орлова Sport24.