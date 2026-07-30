Призёр Олимпиады и чемпион мира Даниил Марков перенёс операцию на позвоночнике

Призёр Олимпийских игр и чемпион мира по хоккею Даниил Марков месяц назад перенёс операцию на спине. Марков завершил карьеру в 2014 году. 30 июля ему исполнилось 50 лет.

«У меня будет сейчас ровно месяц после операции на межпозвонковой грыже, которая у меня выскочила ещё в 2001 году. 25 лет я с ней проходил, всё было нормально. С ней играл и потом вёл активный образ жизни, но через 25 лет случилось так, что без операции не обойтись. Мне пришлось даже, что называется, поползать. Тянуть было нельзя, могло всё плохо закончиться. Сейчас занимаюсь реабилитацией с определёнными ограничениями без резких движений», — цитирует Маркова ТАСС.