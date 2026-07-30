Новый главный тренер «Трактора» Скотт Гордон прилетел в Челябинск

Главный тренер «Трактора» Скотт Гордон прилетел в Челябинск, сообщает пресс‑служба клуба. В мае чёрно-белые объявили о заключении контракта с 63‑летним американским специалистом.

Фото: «Трактор»

Гордон с 2008 по 2011 год работал главным тренером клуба НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс». Также он исполнял обязанности главного тренера в «Филадельфии» и входил в тренерские штабы «Торонто» и «Сан-Хосе». На ЧМ-2011 был главным тренером сборной США, которая под его руководством дошла до четвертьфинальной стадии. Также работал в тренерском штабе американцев на Олимпиаде 2010 года.

Последним местом работы Гордона была команда главной юниорской хоккейной лиги США «Ватерлоо Блэк Хоукс». В «Тракторе» Гордон заменил Евгения Корешкова. В первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина «Трактор» уступил казанскому «Ак Барсу» со счётом 1-4 в серии.