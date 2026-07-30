15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Новый главный тренер «Трактора» Скотт Гордон прилетел в Челябинск

Новый главный тренер «Трактора» Скотт Гордон прилетел в Челябинск
Комментарии

Главный тренер «Трактора» Скотт Гордон прилетел в Челябинск, сообщает пресс‑служба клуба. В мае чёрно-белые объявили о заключении контракта с 63‑летним американским специалистом.

Фото: «Трактор»

Гордон с 2008 по 2011 год работал главным тренером клуба НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс». Также он исполнял обязанности главного тренера в «Филадельфии» и входил в тренерские штабы «Торонто» и «Сан-Хосе». На ЧМ-2011 был главным тренером сборной США, которая под его руководством дошла до четвертьфинальной стадии. Также работал в тренерском штабе американцев на Олимпиаде 2010 года.

Последним местом работы Гордона была команда главной юниорской хоккейной лиги США «Ватерлоо Блэк Хоукс». В «Тракторе» Гордон заменил Евгения Корешкова. В первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина «Трактор» уступил казанскому «Ак Барсу» со счётом 1-4 в серии.

Материалы по теме
«Он просто ноль». Владимир Плющев — о новом тренере «Трактора» Гордоне
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android