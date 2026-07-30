Нападающий Евгений Кузнецов может перейти в «Сибирь»

Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков не исключил переход в клуб нападающего Евгения Кузнецова. На данный момент форвард находится в статусе неограниченно свободного агента.

– Селекцией мы довольны. Мы сохранили вратарскую линию. Мы взяли в защиту ребят, возможно, не молодых, но опытных. К которым мы сейчас будем подставлять ребят помоложе, чтобы они, в свою очередь, набирались опыта. И эти парни горят желанием. Посмотрим, как будет дальше. Мы вытащили из «Локомотива» Степана Никулина – это, я считаю, очень одарённый парень. Ну и приоткрою тайну: сейчас есть ещё один игрок – ведём переговоры. Я рассчитываю, что всё получится, и думаю, что он многим зайдёт (улыбается).

– На рынке сейчас находится Евгений Кузнецов – рассматривали ли вы этот вариант?

– Я отвечу так: не исключено. Потому что мы и этот вариант очень долго обсуждали. Это же мастер. Все скажут, что это мастер – сто процентов. Да, у Евгения есть две стороны. Но скажу так: я, как говорится, свечку не держал и не видел. А СМИ могут раздуть как угодно, и местами это откровенная жёлтая пресса. Знаете, как ни крути, у него игровое время под 20 минут. С Уфой во время плей-офф он, по сути, «похоронил» «Автомобилист». Его вклад был весом. Поэтому этот вариант мы тоже обсуждаем, – цитирует Люзенкова пресс-служба клуба.