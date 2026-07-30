«Удача точно понадобится». А. Коваленко — о назначении Брылина главным тренером «Динамо»

Олимпийский чемпион Андрей Коваленко прокомментировал назначение Сергея Брылина на пост главного тренера минского «Динамо».

– У Брылина получится в КХЛ?

– Будет непросто – он заходит на место такого сильного и опытного тренера, как Дмитрий Квартальнов, который выдал с Минском рекордный результат. Посмотрим, как всё будет. Удача точно понадобится. Кстати, в своё время было много споров и вокруг Владимира Вуйтека, который после нескольких авторитетных тренеров возглавил «Локомотив». Но Вуйтек проявил себя с самой лучшей стороны, нашёл общий язык с командой, и мы выдали два чемпионства подряд, – цитирует Коваленко Russia-Hockey.ru.