«Сибирь» расторгла контракты с защитником Чуркиным и нападающим Талалуевым

Хоккейный клуб «Сибирь» расторг контракты по соглашению сторон с защитником Андреем Чуркиным и нападающим Ильёй Талалуевым.

Андрей пополнил новосибирскую команду в прошлое межсезонье, сыграл 36 матчей и набрал четыре очка — забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи. Илья перешёл в «Сибирь» в результате обмена в январе этого года, сыграл девять матчей и набрал три очка — забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу.

Ранее главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков не исключил переход в клуб нападающего Евгения Кузнецова. На данный момент форвард находится в статусе неограниченно свободного агента.