Автобус с командой юных хоккеистов попал в ДТП в Татарстане

30 июля 2026 года на автодороге «Казань — Оренбург — Боровое Матюшино» на территории Лаишевского района произошло дорожно-транспортное происшествие, сообщает газета «Республика Татарстан».

По предварительным данным, водитель автомобиля Ford Focus выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с маршрутным автобусом Ford, перевозившим детскую хоккейную команду. Есть пострадавшие.

Для выяснения обстоятельств произошедшего и координации действий правоохранительных органов на место происшествия выехал прокурор Лаишевского района Андрей Наумов. Процессуальная проверка, проводимая по данному факту органами предварительного расследования, взята на контроль.