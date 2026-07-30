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Автобус с командой юных хоккеистов попал в ДТП в Татарстане

Автобус с командой юных хоккеистов попал в ДТП в Татарстане
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30 июля 2026 года на автодороге «Казань — Оренбург — Боровое Матюшино» на территории Лаишевского района произошло дорожно-транспортное происшествие, сообщает газета «Республика Татарстан».

По предварительным данным, водитель автомобиля Ford Focus выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с маршрутным автобусом Ford, перевозившим детскую хоккейную команду. Есть пострадавшие.

Для выяснения обстоятельств произошедшего и координации действий правоохранительных органов на место происшествия выехал прокурор Лаишевского района Андрей Наумов. Процессуальная проверка, проводимая по данному факту органами предварительного расследования, взята на контроль.

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