15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Экс-форвард клубов КХЛ Бродхёрст подписал контракт с немецким «Фиштауном»

Экс-форвард клубов КХЛ Бродхёрст подписал контракт с немецким «Фиштауном»
Комментарии

33-летний нападающий Алекс Бродхёрст подписал контракт на год с немецким «Фиштауном», сообщает пресс-служба клуба. Американец провёл четыре сезона в Континентальной хоккейной лиге и выступал за «Авангард» и «Амур».

В минувшем регулярном чемпионате на счету американского форварда 45 матчей и 20 набранных очков — он забросил восемь шайб и отдал 12 результативных передач в составе «Амура».

Всего в Континентальной хоккейной лиге Бродхёрст провёл 212 матчей с учётом плей-офф и набрал 102 очка — забросил 40 шайб и отдал 62 результативные передачи.

«Фиштаун Пи́нгвинз» — немецкий профессиональный хоккейный клуб из города Бремерхафен, выступающий в Немецкой хоккейной лиге.

Материалы по теме
Бродхёрст: финны не пьют часто, но когда пьют… Помню, пили 3 дня, шли в сауну — и по новой
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android