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Генменеджер «Анахайма»: у Клёпова может появиться шанс быстро пробиться в НХЛ

Генменеджер «Анахайма»: у Клёпова может появиться шанс быстро пробиться в НХЛ
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Генеральный менеджер «Анахайм Дакс» Пэт Вербик допустил, что нападающий Никита Клёпов сможет быстро добраться до НХЛ. 25 июля 18-летний форвард заключил контракт новичка с «Дакс».

«Когда Клёпов был доступен, это помогло нам принять решение. Если бы его там не было, мы бы не совершили эту сделку. Нам нравится его уровень конкурентоспособности. Нам нравится его стремление забивать. Сейчас ему прежде всего нужно стать сильнее, поскольку у него очень высокий уровень атлетизма. Мы хотим продолжать двигаться вперёд и улучшать отдельные позиции. У Клёпова может появиться шанс быстро пробиться в НХЛ», — цитирует Вербика сайт НХЛ.

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