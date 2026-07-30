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Нападающий «Авангарда» Игорь Мартынов обменян в московское «Динамо»

Нападающий «Авангарда» Игорь Мартынов обменян в московское «Динамо»
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Нападающий «Авангарда» Игорь Мартынов обменян в московское «Динамо» на денежную компенсацию, сообщает пресс-служба бело-голубых. Ранее о готовящемся трансфере сообщал «Чемпионат».

27-летний Мартынов в прошлом сезоне набрал 14 (4+10) очков — забросил четыре шайбы и отдал 10 результативных передач в 64 играх регулярного чемпионата КХЛ и отметился шайбой в 17 играх плей-офф. Всего в КХЛ на счету белорусского форварда 76 (38+38) очков в 384 матчах.

Московское «Динамо» новый сезон Континентальной хоккейной лиги начнёт гостевой игрой с «Автомобилистом». Матч в Екатеринбурге состоится 5 сентября. Ранее московское «Динамо» подписало пробные контракты с тремя защитниками.

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