Главный тренер «Сибири»: не стоит распиаривать молодёжь, там «корона» возникает мгновенно

Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков высказался о молодых игроках и заявил, что не нужно их чересчур расхваливать, чтобы сохранять должную мотивацию для прогресса.

– Не стоит слишком распиаривать молодёжь. Она, к сожалению, у нас к этому не привыкла. Точнее, не всегда умеет воспринимать это корректно. Это в Северной Америке они привыкли к этому. У них там, наоборот, этот пиар – норма. Они это правильно понимают. У нас же если молодого похвалишь – он порой не может потом собраться. Таких примеров очень много – я в трёх командах поработал по молодёжке и видел подобное очень часто.

– То есть в Северной Америке подобный пиар становится неким топливом, а здесь это зачастую имеет обратный эффект?

– Именно так. У нас молодой игрок не понимает, что с ним делать. Добавляем к этому постоянное общение с агентами, скаутами – и данный эффект зачастую усугубляется. У нас если приехал скаут, для них это: «О-о-о, ко мне приехал! Всё, да вы, да я…» Там порой «корона» возникает мгновенно, только ноша тяжела – он ниже своего носа ничего не может увидеть. И это проблема. Поэтому с молодёжью у нас надо работать очень аккуратно. Чтобы эта одарённость смогла по факту конвертироваться во что-то действительно большое, – цитирует Люзенкова пресс-служба клуба.