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Экс-форвард НХЛ Дживани Смит объяснил, почему выбрал «Шанхай» для продолжения карьеры

Экс-форвард НХЛ Дживани Смит объяснил, почему выбрал «Шанхай» для продолжения карьеры
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Бывший нападающий клубов НХЛ Дживани Смит прокомментировал переход в китайский клуб «Шанхайские Драконы». 28-летний канадец подписал контракт на год.

«Судя по тому, что я знаю о нашей команде, думаю, в этом сезоне у нас будет очень хороший состав. Поэтому хочется как можно скорее приступить к работе и начать побеждать.

Одним из факторов при выборе «Шанхая» стало то, что здесь много североамериканских игроков. Все говорили мне, что благодаря этому мне будет проще адаптироваться и чувствовать себя комфортно. У меня также много русских друзей, и они много рассказывали о КХЛ – о сильных командах, хорошем уровне хоккея и возможности играть перед отличными болельщиками. Поэтому мне захотелось самому приехать сюда и всё это увидеть», – цитирует Смита пресс-служба клуба.

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