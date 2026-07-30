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Бывший вратарь СКА — о сравнении видов спорта: по травматизму футбол впереди хоккея

Бывший вратарь СКА — о сравнении видов спорта: по травматизму футбол впереди хоккея
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Бывший вратарь СКА Сергей Черкас прокомментировал слова Владимира Пономарёва о хоккее и футболе. Бывший футболист ЦСКА и сборной СССР заявил: «Футбол в десять раз сложнее, чем хоккей. Харламов, Михайлов, Фирсов, Петров поиграли 15 минут с нами и подохли на поле». Экс-футболист сборной России Игорь Колыванов также сказал о том, что футбол тяжелее хоккея.

«Некорректно сравнивать нагрузки хоккея и футбола. В этих видах спорта максимальная нагрузка. В хоккее больше единоборств и силовых приёмов. Но по травматизму футбол впереди – там часто ломаются голеностопы и колени. Непрофессионально и некорректно высказываться, какой вид спорта сложнее. Неуважительно так высказываться о хоккее. У меня даже слов нет. Глупое сравнение, которое не стоит ничего.

Вот про футболистов говорят, что они много ходят пешком, но это неправильно. Они не ходят, а всё-таки играют. То же самое можно сказать про хоккеистов. Нагрузки разные. Футболисты могут делать ускорения. Хоккеисты могут отработать смену в полную силу 60 секунд. Кто бегал 400 метров, те понимают, что это происходит на пределе, когда уже и кислорода нет», – цитирует Черкаса «Советский спорт».

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