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«Очень благодарны ему». Генменеджер «Сан-Хосе» — о скидке Селебрини по новому контракту

«Очень благодарны ему». Генменеджер «Сан-Хосе» — о скидке Селебрини по новому контракту
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Генеральный менеджер «Сан-Хосе Шаркс» Майк Грир заявил, что Маклин Селебрини пошёл клубу на уступки в вопросе зарплаты по новому контракту. 20-летний канадец подписал новое соглашение с «Шаркс» на пять лет с зарплатой $ 18,8 млн в год, что сделает его самым высокооплачиваемым хоккеистом в НХЛ.

«Не знаю, насколько сильно контракт Лео Карлссона изменил ситуацию. Думаю, что это изменило всю экосистему. Это своего рода новая НХЛ. Возможно, это немного изменило ситуацию, но в то же время мы считаем, что и до этого Мак имел полное право прийти и сказать, что хочет 20 процентов [от потолка], или $ 20 млн, или любую другую максимальную сумму. Мы очень благодарны ему за то, что он был готов дать нам некоторую гибкость», – цитирует Грира пресс-служба клуба.

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