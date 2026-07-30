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Россияне заняли первые 2 места в списке лучших проспектов «Дэвилз» по версии Daily Faceoff

Россияне заняли первые 2 места в списке лучших проспектов «Дэвилз» по версии Daily Faceoff
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Daily Faceoff опубликовал рейтинг проспектов «Нью-Джерси Дэвилз». В топ-10 вошли трое россиян – Михаил Егоров, Антон Силаев и Никита Щербаков, двое из которых заняли первые два места.

Полный список выглядит следующим образом:

1. Михаил Егоров (20 лет, университет Бостона, NCAA).
2. Антон Силаев (20 лет, «Ютика», АХЛ).
3. Александр Комманд (18 лет, «Эребру», чемпионат Швеции).
4. Ленни Хямеэнахо (21 год, «Нью-Джерси»).
5. Шеймус Кейси (22 года, «Ютика», АХЛ).
6. Никита Щербаков, (18 лет, «Салават Юлаев», КХЛ).
7. Матиас Ванханен (18 лет, Бостонский колледж, NCAA).
8. Шейн Лачанс (22 года, «Ютика», АХЛ).
9. Конрад Фондрк (19 лет, университет Бостона, NCAA).
10. Этьен Морен (21 год, «Ютика», АХЛ).

В список не включались игроки старше 23 лет (для вратарей планка – 25 лет), а также те, кто уже провёл более 50 матчей в НХЛ.

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