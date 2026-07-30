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«На льду выглядит как танк». Форвард новокузнецкого «Металлурга» о тренировке с Капризовым

«На льду выглядит как танк». Форвард новокузнецкого «Металлурга» о тренировке с Капризовым
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Нападающий новокузнецкого «Металлурга» Руслан Оспанов рассказал, как встретил на тренировке форварда «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова, который является воспитанником новокузнецкого хоккея.

«Всё получилось просто. Кирилл Капризов сам из Новокузнецка, где-то здесь рядом живёт, насколько я знаю. Каждое лето, когда у него отпуск, он приезжает в родной город к родителям, отдыхает и тренируется здесь. Мы занимаемся в одном зале и катаемся на одном льду.

Сегодня у нас была вратарская тренировка, командные тренировки на льду мы пока ещё не начинали. Я просто вышел побросать. Выхожу на лёд — смотрю, Кирилл Капризов катается. Сразу видно, что это настоящий профессионал. Капризов есть Капризов — он в полном порядке. Бросок, руки, катание — всё на высочайшем уровне. На льду он выглядит как танк. Удалось даже немного пообщаться с ним.

Очень простой парень, этим и располагает к себе. Может сам начать разговор, что-то спросить, поинтересоваться. 6 августа он будет тренироваться вместе с нашей командой. Тогда появится возможность поработать с ним непосредственно на льду: попасоваться, поиграть вместе и так далее», — цитирует Оспанова «Шайба.kz».

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