Пакетт о переходе в «Авангард»: радует, что в Омске всё значительно дешевле, чем в Москве

Канадский нападающий «Авангарда» Седрик Пакетт прокомментировал переход в омский клуб. Три последних сезона канадец с российским паспортом провёл в московском «Динамо».

— Когда вы планируете приехать в Омск?

— Пока точно не знаю, этот вопрос ещё не решен. Сначала мне нужно пройти обследование у врача здесь, в Канаде. Кроме того, сейчас есть некоторые семейные обстоятельства, поэтому мне нужно немного подождать и посмотреть, как всё сложится. Но, думаю, я приеду ненамного позже остальных ребят. Скорее всего, буду в Омске примерно в то же время, что и команда.

— Вы будете готовиться в Канаде? Может быть, приедете в сентябре или уже в конце августа?

— Пока точно не знаю. Тренироваться я точно буду здесь. Мне нужно начать кататься, выйти на лёд и посмотреть, как я себя чувствую. Но в Омске я точно должен быть уже в августе.

— Вы уже начали искать квартиру в Омске? Наверное, это будет хорошей новостью — жильё там значительно дешевле, чем в Москве.

— Да, я немного посмотрел варианты. Правда, выбор пока не очень большой, но я продолжу искать. И, конечно, в Омске всё значительно дешевле, чем в Москве, так что это радует, — приводит слова Пакетта «Матч ТВ».