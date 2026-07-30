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Минспорта Республики Татарстан рассказало о состоянии юных хоккеистов, пострадавших в ДТП

Минспорта Республики Татарстан рассказало о состоянии юных хоккеистов, пострадавших в ДТП
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Министерство спорта Республики Татарстан рассказало про обстоятельства ДТП, в котором пострадали юные хоккеисты.

«По данным министерства спорта Республики Татарстан, сегодня днём, 30 июля, в Лаишевском районе в ДТП попал автобус с московской хоккейной командой «Русь». Команда находилась в Казани на учебно-тренировочных сборах, базировалась в лагере «Волга». Утром игроки отправились на товарищеский матч со сверстниками из команды «Ак Барс», в 12:30 планировали выехать домой в Москву. Из-за ДТП матч не состоялся.

Состояние пациентов средней степени тяжести, с различными травмами: компрессионный перелом позвоночника, черепно-мозговая травма, сотрясение мозга. По оценкам врачей, угрозы жизни нет, оказывается вся необходимая медицинская помощь, привлечены ведущие специалисты», — приводит сообщение министерства «РИА Новости Спорт».

Дополнительно сообщается, что после ДТП с автобусом были госпитализированы четверо детей.

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