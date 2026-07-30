Первый номер драфта НХЛ — 2026 Маккенна оценил совместные тренировки с Селебрини

Первый номер драфта НХЛ 2026 года, форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Гэвин Маккенна рассказал о совместных тренировках с нападающим «Сан-Хосе Шаркс» Маклином Селебрини. Хоккеисты тренируются в Ванкувере.

«Он очень целеустремлённый парень как на льду, так и за его пределами. Было здорово оказаться в такой атмосфере и втянуться в рабочий процесс. Мне было очень весело, и я почувствовал, что стал лучше.

Моим тренерам, наверное, не понравится это слышать, но была неделя, когда мы провели на льду около 17 часов. Так что да, это было безумие, однако с каждым выходом на лёд ты становишься лучше, а у нас очень конкурентная группа. Мне было очень весело», — приводит слова Маккенны сайт НХЛ.