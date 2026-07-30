Минское «Динамо» заключило контракт с форвардом Ильёй Кулаковым

Минское «Динамо» заключило двусторонний контракт с форвардом Ильёй Кулаковым, сообщает пресс-служба команды. Соглашение с 18-летним воспитанником школы «Динамо-Джуниверс» рассчитано на пять лет.

В минувшем сезоне нападающий дебютировал в МХЛ в составе «Динамо-Шинника». Уже в первом матче Илья оформил дубль, а по итогам января был признан лучшим новичком месяца в лиге. Всего в 39 встречах с учётом плей-ин и плей-офф Кулаков набрал 20 (8+12) очков.

По итогам сезона-2025/2026 Кулаков был признан лучшим спортсменом года на закрытии сезона школы «Динамо-Джуниверс».

Илья Кулаков является сыном Александра Кулакова, который провёл за минское «Динамо» 702 встречи.