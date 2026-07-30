15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Минское «Динамо» заключило контракт с форвардом Ильёй Кулаковым

Минское «Динамо» заключило контракт с форвардом Ильёй Кулаковым
Комментарии

Минское «Динамо» заключило двусторонний контракт с форвардом Ильёй Кулаковым, сообщает пресс-служба команды. Соглашение с 18-летним воспитанником школы «Динамо-Джуниверс» рассчитано на пять лет.

В минувшем сезоне нападающий дебютировал в МХЛ в составе «Динамо-Шинника». Уже в первом матче Илья оформил дубль, а по итогам января был признан лучшим новичком месяца в лиге. Всего в 39 встречах с учётом плей-ин и плей-офф Кулаков набрал 20 (8+12) очков.

По итогам сезона-2025/2026 Кулаков был признан лучшим спортсменом года на закрытии сезона школы «Динамо-Джуниверс».

Илья Кулаков является сыном Александра Кулакова, который провёл за минское «Динамо» 702 встречи.

Материалы по теме
«Удача точно понадобится». А. Коваленко — о назначении Брылина главным тренером «Динамо»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android