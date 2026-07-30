Даниил Марков — о тренерстве: я не востребован из-за характера, возможно

Призёр Олимпийских игр и чемпион мира по хоккею Даниил Марков заявил о желании работать в тренерском штабе «Спартака».

— Вы без просмотра видео можете объяснить, почему защитник неправильно сыграл в том или ином эпизоде. После работы в тренерском штабе «Спартака» в 2017 году была ли у вас возможность остаться на этой должности на серьёзном уровне, в том числе и передать свои знания и навыки молодым защитникам?

— К сожалению, такой возможности не было, предложений не поступало. Мне тяжело судить, почему я не востребован. Может, из-за характера.

— Шесть лет назад вы рассказывали, что сначала были готовы продолжать работать в «Спартаке», однако, по вашим словам, ситуация изменилась, вы тогда изложили Алексею Жамнову, что думаете. Не было ли ощущения недосказанности в «Спартаке» после вашего ухода?

— Я и сейчас готов работать в «Спартаке», только предложений нет. Конечно, ощущение недосказанности оставалось тогда, оно и сейчас есть. И не только недосказанности, но и недоделанности многого чего, — приводит слова Маркова ТАСС.