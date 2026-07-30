НХЛ дала прогноз на состав звеньев «Вашингтона» в новом сезоне

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги представила свою версию состава звеньев «Вашингтон Кэпиталз» в новом сезоне.
Первое звено: Александр Овечкин — Дилан Строум — Джордан Кайру, Джейкоб Чикран — Мэтт Рой;
Второе звено: Алекс Так — Пьер-Люк Дюбуа — Том Уилсон, Мартин Фехервари — Тимоти Лильегрен;
Третье звено: Алексей Протас — Илья Протас — Райан Леонард, Коул Хатсон — Венсан Деарне;
Четвёртое звено: Бун Дженнер — Джастин Сурдиф — Энтони Бовиллье.
Вратари: Логан Томпсон — Чарли Линдгрен.
Ранее нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон высказался о преданности российского форварда Александра Овечкина столичному клубу.