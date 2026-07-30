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Илья Сорокин ответил, кого хотел бы видеть на посту главного тренера сборной России

Илья Сорокин ответил, кого хотел бы видеть на посту главного тренера сборной России
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Вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин рассказал, кого хотел бы видеть на посту главного тренера сборной России после возвращения на международную арену.

«Кто мог бы возглавить сборную после возвращения? У нас много сильных специалистов. Я бы хотел видеть Игоря Валерьевича Никитина во главе сборной. Работал с ним в ЦСКА, он показал класс во многих командах: выигрывал финалы, выходил в них. У руля нашей сборной он не был, но я очень хотел бы его там увидеть! Посмотрим, он очень сильный специалист», — приводит слова Сорокина «Советский спорт».

Ранее Игорь Никитин высказался о возможности поработать в сборной России.

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