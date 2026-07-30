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Владимир Крикунов высказался о шансах СКА в предстоящем сезоне КХЛ

Владимир Крикунов высказался о шансах СКА в предстоящем сезоне КХЛ
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высказался о шансах СКА в новом сезоне КХЛ.

«Если СКА так хорошо сейчас усиливается, почему бы ему не побороться за Западную конференцию? Надеюсь, они смогут это сделать. Верю, Ларионов сможет поставить тот хоккей, который хочет видеть от своей команды», — приводит слова Крикунова Vprognoze.

В прошлом сезоне СКА занял пятое место в Западной конференции. В Кубке Гагарина команда Игоря Ларионова вылетела в первом раунде, уступив ЦСКА со счётом 1-4 в серии.

Ранее ожиданиями от игры СКА поделился бывший генеральный менеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд.

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