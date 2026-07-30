ИИХФ оставила в силе отстранение сборной России по хоккею на сезон-2026/2027

Международная федерация хоккея (ИИХФ) оставила в силе отстранение сборной России по хоккею на сезон-2026/2027, сообщается на сайте организации.

«После решения Дисциплинарного совета ИИХФ Совет ИИХФ повторно рассмотрел запрос Федерации хоккея России о разрешении ей выступать на каждом из следующих чемпионатов ИИХФ:

чемпионат мира по хоккею среди мужчин;

чемпионат мира по хоккею среди женщин;

молодёжный чемпионат мира;

юношеский чемпионат мира среди мужчин;

юношеский чемпионат мира среди женщин.

На недавнем заседании Совет рассмотрел и обсудил оценку каждого отдельного чемпионата ИИХФ, принимая во внимание безопасность, оперативную целесообразность и спортивную честность в связи с запросом ФХР на участие.

По итогам этого рассмотрения Совет постановил, что России не будет разрешено участвовать в следующих чемпионатах в сезоне-2026/2027 из-за сохраняющихся опасений по поводу безопасности и целостности спорта:

чемпионат мира по хоккею среди мужчин;

молодёжный чемпионат мира;

юношеский чемпионат мира среди мужчин;

юношеский чемпионат мира среди женщин.

В соответствии с установленным индивидуальным подходом, право России участвовать в чемпионате мира среди женщин — 2027 будет рассмотрено Советом ИИХФ отдельно в ноябре 2026 года с учётом обстоятельств и оценки рисков, применимых на тот момент», — сказано в сообщении ИИХФ.