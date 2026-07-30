15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

У женской сборной России по хоккею есть шансы выступить на чемпионате мира — 2027

У женской сборной России по хоккею есть шансы выступить на чемпионате мира — 2027
Комментарии

Международная федерация хоккея (ИИХФ) сообщила, что рассмотрит участие женской сборной России в чемпионате мира 2027 года.

«В соответствии с установленным индивидуальным подходом, право России участвовать в чемпионате мира среди женщин — 2027 будет рассмотрено Советом ИИХФ отдельно в ноябре 2026 года с учётом обстоятельств и оценки рисков, применимых на тот момент», — сказано в сообщении ИИХФ.

Изначально ИИХФ отстранила сборную России от международных соревнований в феврале 2022 года.

Напомним, сегодня, 30 июля, ИИХФ сообщила, что отстранение сборной России различных возрастов продлевается на сезон-2026/2027.

Материалы по теме
Официально
ИИХФ оставила в силе отстранение сборной России по хоккею на сезон-2026/2027
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android