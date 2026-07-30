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ИИХФ допустила женскую и юниорские сборные Беларуси до международных соревнований

ИИХФ допустила женскую и юниорские сборные Беларуси до международных соревнований
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Международная федерация хоккея (ИИХФ) допустила женскую, юниорскую мужскую и юниорскую женскую сборные Беларуси до международных соревнований, сообщается на сайте организации.

Отдельно отмечается, что отстранение продлено для мужской основной и молодёжной сборных Беларуси по хоккею.

«Совет постановил, что данным сборным Беларуси не будет разрешено участвовать в чемпионатах мира в сезоне-2026/2027 из-за сохраняющихся проблем с безопасностью», — сказано в сообщении ИИХФ.

Напомним, сегодня, 30 июля, ИИХФ сообщила, что отстранение национальных команд России различных возрастов продлевается на сезон-2026/2027.

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