Кожевников — о решении по России: Совет ИИХФ — сборище использованных презервативов

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал решение Международной федерации хоккея (ИИХФ) продлить отстранение сборной России на сезон-2026/2027.

— Александр Викторович, как вам очередное решение Совета ИИХФ о недопуске наших сборных до сезона-2026/2027, в том числе недопуска первой сборной до чемпионата мира?

— Ничего удивительного в этом решении нет. Всё ожидаемо. Просто негодяи. Что тут ещё можно сказать и сделать? Все эти чехи, шведы, финны… Вся эта компашка негодяев. Зависти там накопилось столько, что мама не горюй! Сборная России же всегда их «чесала» и обыгрывала. Без сборной России им стало легче играть и выигрывать. Это настоящий европейский сговор против нашей страны. Хотят показать, какие они принципиальные, а в итоге всех сметают под одну гребёнку. Чистое свинство! Весь этот Совет ИИХФ — сборище использованных презервативов. Давайте скажем так, помягче. Хотя у меня для их описания есть более подходящие мужские слова и формулировки.

— Чемпионат мира в результате таких политических решений сильно теряет в своей зрелищности и конкуренции?

— Мне международный хоккей после такого даже смотреть не хочется, он опустился ниже плинтуса! Жалко наших ребят и девушек, которых по выдуманным причинам не допускают до соревнований, в то время как другие виды спорта, например, волейбол, уже допускают. У меня всё это вызывает возмущение, настоящий дебилизм! — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.