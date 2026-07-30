Кожевников — о скором уходе Тардифа: весь свинарник из чехов, шведов и финнов останется

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о скором уходе руководителя Международной федерации хоккея Люка Тардифа с должности. Напомним, выборы президента ИИХФ состоятся на полугодовом конгрессе, который состоится с 29 сентября по 2 октября.

— Как думаете, после выборов нового президента ИИХФ и ухода со своего поста действующего руководителя в лице Люка Тардифа политика организации по отношению к сборной России изменится?

— Будем надеяться. Но ведь все эти решения всё равно принимает совет ИИХФ, а не один конкретный человек. У нас, например, Пашу Буре (член совета ИИХФ, специальный представитель ФХР по международным делам. — Прим. «Чемпионата») постоянно отключают от заседаний, не дают ему высказаться. Чистое свинство! Так что думаю, маловероятно, что будут какие-то сильные улучшения. Ведь весь этот свинарник из чехов, шведов и финнов останется, — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.