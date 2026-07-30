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ФХР оспорит в CAS решение ИИХФ продлить отстранение сборной России

ФХР оспорит в CAS решение ИИХФ продлить отстранение сборной России
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Федерация хоккея России оспорит в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение Международной федерации хоккея (ИИХФ) продлить отстранение национальных сборных. Об этом сообщает пресс-служба ФХР.

«Федерация хоккея России обжалует в CAS решение ИИХФ о недопуске сборных нашей страны к участию в чемпионатах мира. ФХР не принимает и не понимает недальновидную позицию ИИХФ, которая игнорирует рекомендации Международного олимпийского комитета и не соответствует идее спорта, призванной объединять людей по всему миру», — сказано в сообщении ФХР.

Напомним, сегодня, 30 июля, ИИХФ сообщила, что отстранение сборной России различных возрастов продлевается на сезон-2026/2027.

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