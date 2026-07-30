«Начинается новая история». Ник Петан — о переходе в «Шанхайские Драконы»

Нападающий Ник Петан поделился впечатлениями после своего перехода в «Шанхайские Драконы».

«Отличные ощущения. Я ещё до поездки говорил друзьям и семье, насколько сильно хочу вернуться сюда. Прошло уже достаточно времени, а Санкт-Петербург мне всегда очень нравился. Поэтому действительно счастлив снова быть здесь.

У меня много друзей, которые играли за клуб раньше, поэтому я расспрашивал их, узнавал разные детали. Но сейчас здесь начинается новая история, и мне очень интересна эта возможность. Команда сделала несколько серьёзных приобретений, поэтому хочется скорее познакомиться со всеми ребятами и начать работать.

Думаю, в этом сезоне ожидания от нас будут выше, и я хочу сделать всё, что от меня зависит, чтобы помочь команде.

Пока подробно ни с кем не разговаривал, только немного общался с несколькими знакомыми ребятами. Например, с Дмитрием Яшкиным мы вместе играли в «Ак Барсе». В ближайшее время обязательно со всеми поговорим, мне важно понять, какую именно роль тренеры видят для меня и чего ждут от моей игры», — цитирует Петана пресс-служба «Шанхая».