Фетисов — о ИИХФ: издеваются над нами, что непозволительно для великой хоккейной державы

Двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов прокомментировал решение Международной федерации хоккея (ИИХФ) продлить отстранение сборной России на сезон-2026/2027.

«Скорее всего, это было ожидаемо, чем нет. Очень печально, я в очередной раз расстроился. Много обещаний, ожиданий, они издеваются над нами в такой иезуитской форме, что непозволительно для великой хоккейной державы.

Попрошайничать тут бессмысленно, издевательство будет продолжаться. Я в своё время говорил и готов ещё раз повторить, что сам себя не уважаешь, никто тебя уважать не будет. И мы без флага и гимна нигде выступать не будем — это должна быть такая жёсткая позиция», — приводит слова Фетисова ТАСС.