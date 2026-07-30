15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Владимир Крикунов: чемпионат мира по хоккею деградировал без России, а не мы без него

Владимир Крикунов: чемпионат мира по хоккею деградировал без России, а не мы без него
Комментарии

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высказался о решении Международной федерации хоккея (ИИХФ) продлить отстранение сборной России на сезон-2026/2027.

«Стреляют себе в ногу этим решением. Уже без слёз не взглянешь на некоторых полуфиналистов чемпионата мира. Ну если им неинтересно проводить серьёзные турниры с сильнейшими сборными — это их проблемы. Чемпионат мира по хоккею деградировал без России, а не мы без него. На уровень нашего хоккея это никак не повлияет», — приводит слова Крикунова «Советский спорт».

Напомним, сегодня, 30 июля, ИИХФ сообщила, что отстранение сборной России различных возрастов продлевается на сезон-2026/2027.

Материалы по теме
Сборную России по хоккею опять не допустили на ЧМ. Теперь поможет только суд?
Сборную России по хоккею опять не допустили на ЧМ. Теперь поможет только суд?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android