Владимир Крикунов: чемпионат мира по хоккею деградировал без России, а не мы без него

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высказался о решении Международной федерации хоккея (ИИХФ) продлить отстранение сборной России на сезон-2026/2027.

«Стреляют себе в ногу этим решением. Уже без слёз не взглянешь на некоторых полуфиналистов чемпионата мира. Ну если им неинтересно проводить серьёзные турниры с сильнейшими сборными — это их проблемы. Чемпионат мира по хоккею деградировал без России, а не мы без него. На уровень нашего хоккея это никак не повлияет», — приводит слова Крикунова «Советский спорт».

Напомним, сегодня, 30 июля, ИИХФ сообщила, что отстранение сборной России различных возрастов продлевается на сезон-2026/2027.