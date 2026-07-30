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Борис Михайлов удивлён решением ИИХФ продлить отстранение сборной России

Борис Михайлов удивлён решением ИИХФ продлить отстранение сборной России
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Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов прокомментировал решение Международной федерации хоккея (ИИХФ) продлить отстранение сборной России на сезон-2026/2027.

«Я удивлён тем, что это решение было принято до выборов нового президента. Моё мнение однозначное — это безграмотное и неправильное решение. Во многих видах нас уже возвращают, хоккей не должен быть исключением», — приводит слова Михайлова ТАСС.

Изначально ИИХФ отстранила сборную России от международных соревнований в феврале 2022 года.

Напомним, сегодня, 30 июля, ИИХФ сообщила, что отстранение сборной России различных возрастов продлевается на сезон-2026/2027.

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