«Ожидаемая новость, ничто не предвещало нашего допуска». Плющев — о решении ИИХФ

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о решении Международной федерации хоккея (ИИХФ) продлить отстранение сборной России на сезон-2026/2027.

«Ожидаемая новость, ничто не предвещало нашего допуска. Идут юридические процессы, руководители нашего олимпийского комитета ведут активную работу в плане нашего допуска. Сложно сказать, что будет дальше», — приводит слова Плющева Metaratings.

Изначально ИИХФ отстранила сборную России от международных соревнований в феврале 2022 года.

Напомним, сегодня, 30 июля, ИИХФ сообщила, что отстранение сборной России различных возрастов продлевается на сезон-2026/2027.