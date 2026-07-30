В ФХР рассказали, что в США были готовы принять сборную России на юниорском ЧМ

Генеральный директор Федерации хоккея России Дмитрий Курбатов подробно прокомментировал решение Международной федерации хоккея (ИИХФ) продлить отстранение сборной России на сезон-2026/2027.

«Разочарованы этой позицией. Этому вопросу были посвящены два заседания Совета ИИХФ. Большое заседание совета было в понедельник. Я на нём выступал, настаивал на возвращении всех команд, особенно с учётом позиции МОК. Мы заявили о нашей готовности компенсировать организаторам дополнительные затраты на обеспечение безопасности при проведении соревнований.

У нас есть ответ от США, что там не возражают и не видят никаких проблем с участием сборной России в юниорском чемпионате мира (турнир пройдёт в США с 22 апреля по 2 мая. — Прим. «Чемпионата»). Поэтому странно, что три дня международной федерации потребовалось для того, чтобы объявить своё решение. Считаем решение ИИХФ по нашему недопуску из-за проблем с безопасностью необоснованным и идущим вразрез с позицией МОК. ФХР будет обжаловать решение ИИХФ в Спортивном арбитражном суде», — цитирует Курбатова ТАСС.