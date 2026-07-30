Шипачёв рассказал, как ему работалось с Дмитрием Квартальновым в минском «Динамо»

Бывший нападающий минского «Динамо», а ныне форвард «Салавата Юлаева» Вадим Шипачёв рассказал, как ему работалось с Дмитрием Квартальновым в белорусском клубе.

«[На гала-матче в Череповце] встретились с Дмитрием Квартальновым. Хорошие были два года в Минске под его руководством. Мне всё понравилось», — приводит слова Шипачёва КХЛ.

Напомним, в минувшем сезоне 39-летний форвард выступал за минское «Динамо», набрав 47 (16+31) очков в 72 матчах с учётом плей-офф. Всего на его счету 1134 игры в Континентальной хоккейной лиге, 321 заброшенная шайба и 706 результативных передач при показателе полезности «+213».