15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Шипачёв рассказал, как ему работалось с Дмитрием Квартальновым в минском «Динамо»

Шипачёв рассказал, как ему работалось с Дмитрием Квартальновым в минском «Динамо»
Комментарии

Бывший нападающий минского «Динамо», а ныне форвард «Салавата Юлаева» Вадим Шипачёв рассказал, как ему работалось с Дмитрием Квартальновым в белорусском клубе.

«[На гала-матче в Череповце] встретились с Дмитрием Квартальновым. Хорошие были два года в Минске под его руководством. Мне всё понравилось», — приводит слова Шипачёва КХЛ.

Напомним, в минувшем сезоне 39-летний форвард выступал за минское «Динамо», набрав 47 (16+31) очков в 72 матчах с учётом плей-офф. Всего на его счету 1134 игры в Континентальной хоккейной лиге, 321 заброшенная шайба и 706 результативных передач при показателе полезности «+213».

Материалы по теме
В «Северстали» ответили, почему не стали подписывать контракт с Вадимом Шипачёвым
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android